Basketbolun sezonluk bÃ¼tÃ§esini 22 milyon TL olarak belirleyen Kaf-Kaf, 9 transferle tepeden tÄ±rnaÄŸa deÄŸiÅŸtirdiÄŸi takÄ±mla lig ve Avrupa'da finalleri kovalayacak. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n kadrosuna dahil ettiÄŸi guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M'Baye, geÃ§en sezon Virtus Bologna'da birlikte FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±. Ãœlkemizde daha Ã¶nce Banvit'te de forma giyen Taylor, Åžampiyonlar Ligi'nde sezonu 10.5 sayÄ±, 3.2 ribaund, 4.4 asistle tamamladÄ±.

Fransa Milli TakÄ±mÄ±'yla 31 AÄŸustos'ta Ã‡in'de baÅŸlayacak 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'na da hazÄ±rlanan M'Baye, geÃ§en sezon Åžampiyonlar Ligi'ni 11.4 sayÄ±, 3.7 ribaund ortalamalarÄ±yla bitirdi. ÅžutÃ¶r guard Brandon Triche, kariyerinde Trento, Virtus Roma, Paok gibi takÄ±mlarda oynadÄ±. Banvit'ten gelen pivot Jordan Morgan, NCAA'de boy gÃ¶sterdiÄŸi dÃ¶nemde Michagan formasÄ±yla final oynadÄ±. Morgan, geÃ§en sezon ligde 13.6 sayÄ±, 7.5 ribaund, 1.5 asist, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde ise 15 sayÄ±, 7.6 ribaund, 1.1 asist ortalamalarÄ±nÄ± tutturdu. Daha Ã¶nce YeÅŸilgiresun ve TofaÅŸ'ta ligimizde gÃ¶rev yapan kÄ±sa forvet Tony Crocker, geÃ§en sezonu Euroleague'de yer alan Khimki Moskova'da geÃ§irdi.

KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n Ufuk SarÄ±ca'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2019 DÃ¼nya KupasÄ± kadrosunda da yer alan uzun forvet Metecan Birsen, geÃ§en sezon Anadolu Efes'te ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±. Metecan gibi Anadolu Efes'in ÅŸampiyon kadrosunda yer alan genÃ§ kÄ±sa forvet Onuralp Bitim, 2018'de All-Star'da smaÃ§ ÅŸampiyonu oldu. YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 2015'teki ÅŸampiyon kadrosunda yer alan guard Yunus Emre SonsÄ±rma ve yeni transferlerden uzun forvet Nusret YÄ±ldÄ±rÄ±m, geÃ§en sezon TÃ¼rk Telekom'da baÅŸarÄ±lÄ± sezon geÃ§irdi. Kaliteli ve kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ yabancÄ±larÄ± genÃ§ ve tecrÃ¼beli yerlilerle takviye ederek alternatifli bir takÄ±m kuran KarÅŸÄ±yaka, yerli bir pivot alarak kadroyu tamamlayacak.

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