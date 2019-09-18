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18.09.2019 - 14:47 | | İZMİR (AA)

Karşıyaka Stadı'nda ihale aşaması kaldı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı için Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini, statla ilgili yalnızca ihale aşamasının kaldığını bildirdi.

Karşıyaka Stadı'nda ihale aşaması kaldı

 

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da yer aldığı ziyarette Kasapoğlu'na stat inşaatının son durumu ve ihtiyaçlara yönelik sunum yaptıklarını belirtti.

Kasapoğlu'nun bu sunum sırasında notlar aldığını, projeler üzerinde tek tek durulduğunu ve görüşüldüğünü kaydeden Büyükkarcı, "Bakanımız stat konusunda bir mutabakat sağlandığı için oldukça memnun oldu. Artık yalnızca ihale aşaması kaldı. Bunu hızlandırmak adına Bakanımızla rutin toplantılara devam edeceğiz ve ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette bulunan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da Bakan Kasapoğlu'nun Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin çalışmaların hızlandırılacağını söylediğini aktardı.

Karşıyaka Stadı’nın yapımının art niyetli itirazlar ve açılan davalar nedeniyle geciktiğini bildiren Çiftçioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak Karşıyaka Stadı’nın ilçemize kazandırılması için çalışmaktan bugüne kadar hiç vazgeçmedik. Bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz. Karşıyakamızın eski günlerine dönmesi için stadımızın bir an önce hayata geçmesi büyük önem taşıyor. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde başaracağız

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