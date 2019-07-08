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08.07.2019 - 08:00 |

Kartal Riva’ya iniyor

Şenol Güneş’in yerine üç yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açan Beşiktaş’ta yaz tatili sona erdi.

Kartal Riva’ya iniyor

Şenol Güneş’in yerine üç yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açan Beşiktaş’ta yaz tatili sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunun hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle hazırlıklarını Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde gerçekleştirecek. 8-11 Temmuz ve 13-22 Temmuz tarihleri arasında Riva’da çalışacak olan Beşiktaşlı futbolcular ikinci etap kamp çalışmasını ise 24 Temmuz-4 Ağustos arasında Avusturya Saalfelden Gut Brandlhof Hotel’de yapacak. 

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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