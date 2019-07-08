Kartal Riva’ya iniyor

Şenol Güneş’in yerine üç yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açan Beşiktaş’ta yaz tatili sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunun hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle hazırlıklarını Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde gerçekleştirecek. 8-11 Temmuz ve 13-22 Temmuz tarihleri arasında Riva’da çalışacak olan Beşiktaşlı futbolcular ikinci etap kamp çalışmasını ise 24 Temmuz-4 Ağustos arasında Avusturya Saalfelden Gut Brandlhof Hotel’de yapacak.

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde duyurulacak.