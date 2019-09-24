Teknik direktör İsmail Kartal, "Önümüzde oynayacağımız Başakşehir maçı var. Kadro olarak baktığınız zaman ligin en geniş kadrosuna ve kariyer olarak da Süper Ligin en kariyerli oyuncuları Başakşehir'de. Biz Çaykur Rizespor olarak bu maç için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Puan ya da puanlar almak için İstanbul'a gidiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz puan ya da puanlarla oradan döneriz diye konuştu.

"VEDAT'IN YERİNİN DOLDURULMASI BEKLENİYOR"

Marco'nun performansını eleştirenlere cevap veren Kartal, "Vedat gibi oyuncu bulmak kolay değil. Bu tip oyuncuları bulup, alıp getirmek kolay mı o da kolay değil. Bunun ekonomik boyutları var. Bu ekonomik boyutları Rizespor ve ya Anadolu kulüplerinin verebileceğini sanmıyorum. Çok yüksek maliyetli oyuncular. Bu tip oyuncuları almak kolay değil, biz de Marco'yu araştırdık, şartların uygun olduğunu gördükten sonra kadromuza kattık. Almak istediğimiz oyuncular vardı alamadık. Bizim en büyük şansızlığımız El Kabir'in ayağının kırılması belki. El Kabir olsa bugün farklı bir şey konuşacaktık" dedi.

"HEDEFİMİZ 9-10 PUANDI AMA OLMADI"

Ligin ilk 5 haftasında hedefinin 9 veya 10 puan olduğunu dile getiren Kartal, "İşin doğrusu ben 10 puanı hedeflemiştim. Gazişehir maçında kaybettiğimiz puana üzüldük. İlk beş haftalık dilimi 9-10 puanla tamamlarsak iyi olur diye düşünüyorduk ama beklediğimiz olmadı. Geçen hafta iyi hazırlanmıştık. İki kere kalemize gelip gol attılar. Biz maçı çevirmek için mücadele ettik ama olmadı. Bu maç geride kaldı, bunu kenara bırakıyoruz. Futbolda böyle maçlar oluyor. Kendi evimizde kazanmak istiyorduk. Çok üzgünüz. İlk defa bir maçta geriye düştük. Bu bizim için ilk ve son olmayacak. Bazen kötü oynasak da maç kazanacağız. Bu futbolun içinde var. İyi ve başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.