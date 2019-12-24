Kartal’ın derbi çilesi

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan beri dış sahadaki derbi karşılaşmalarında istediği sonuçları alamıyor.

Son 15 yılda Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 4’ünü kazanırken, 22 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Dış sahadaki 7 derbiyi berabere tamamlayan Kartal, 99 puanın 19’unu hanesine yazdırabildi.



Beşiktaş ezeli rakiplerine karşı dış sahada kötü hücum ve savunma yapmaktan kurtulamadı. Deplasmandaki son 33 derbi maçta 30 gol bulabilen ve 0,9 ortalama yakalayan siyah-beyazlı takım, kalesinde 59 gol gördü ve 1,7 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe’ye 16 gol atan, rakibinin 30 golüne engel olamayan Kartal, Galatasaray filelerini ise 14 kez havalandırıp 29 gol yedi.



Aslan’ı 3 kez yendi

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi en son 2004-2005’te 4-3’lük skorla yendi. Kartal bu galibiyetin ardından rakibiyle deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a karşı 2004-2005 sezonundan beri deplasmanda 12 kez mağlup oldu. Rakibiyle dış sahada bir kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı galibiyetle kapattı.

Beşiktaş, iki rakibiyle evinde yaptığı 33 maçın ise 15’ini galibiyetle tamamladı. Ezeli rakiplerine karşı 9 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kartal derbilerdeki 99 puanın 54’ünü elde etti.