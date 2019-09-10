Kartal'ın forvet bilançosu 64 milyon euro

Kartal son 10 yılda en çok forvet transferine para harcadı. 65 golcüden 64'üne 64 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Beşiktaş sattığı 63 forvet oyuncusundan ise 46 milyon Euro gelir elde etti.



AL ITTIHAD LENS İÇİN TEKLİF SUNDU

Beşiktaş'ta gönderilmesi planlanan Lens için BAE takımlarından Al Ittihad'ın teklifte bulunduğu öğrenildi. BAE'de transfer sezonunun bitmemesi nedeniyle Lens'i almak istediği ve Beşiktaş'la pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.



YEDEK KALMAM PROBLEM DEĞİL

Beşiktaş'a bu sezon transfer olan ancak ilk 3 hafta sonunda çok az şans bulan Rebocho bunu sorun etmediğini söyledi. Portekizli oyuncu, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Bana ne zaman gelirse oynamaya hazırım. Kendime güveniyorum" diye konuştu..