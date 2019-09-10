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10.09.2019 - 10:00| Takvim

Kartal'ın forvet bilançosu 64 milyon euro

Beşiktaş son 10 sezonda 65 forvet oyuncusu alırken, bu futbolculara tam 64 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Kartal son 10 yılda en çok forvet transferine para harcadı. 65 golcüden 64'üne 64 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Beşiktaş sattığı 63 forvet oyuncusundan ise 46 milyon Euro gelir elde etti.

AL ITTIHAD LENS İÇİN TEKLİF SUNDU
Beşiktaş'ta gönderilmesi planlanan Lens için BAE takımlarından Al Ittihad'ın teklifte bulunduğu öğrenildi. BAE'de transfer sezonunun bitmemesi nedeniyle Lens'i almak istediği ve Beşiktaş'la pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

YEDEK KALMAM PROBLEM DEĞİL
Beşiktaş'a bu sezon transfer olan ancak ilk 3 hafta sonunda çok az şans bulan Rebocho bunu sorun etmediğini söyledi. Portekizli oyuncu, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Bana ne zaman gelirse oynamaya hazırım. Kendime güveniyorum" diye konuştu..

Kartalın forvet bilançosu 64 milyon euro

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