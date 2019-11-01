Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMke AnkaragücüKasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı
01.11.2019 - 10:45 | | ANKARA (AA)

Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.

Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

 

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den, günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı-lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum."

 

Leganes'in antrenmanında görülmemiş çalışma!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

Oğul Cavcav, teknik adam konusunda baba Cavcav'ı aratmıyor

Oğul Cavcav, teknik adam konusunda baba Cavcav'ı aratmıyor

Clippers, Leonard'la kazandı

Clippers, Leonard'la kazandı

Bakan Kasapoğlu’ndan Para Tekvandoculara tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan Para Tekvandoculara tebrik mesajı

Sıradaki Haber