Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i kutladı

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den, günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı-lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum."