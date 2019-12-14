Kasapoğlu: UEFA'nın kararının bir hükmü yok

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ASKER SELAMI TARTIŞMASI

Bu bizim birliğimizi gösteriyor. UEFA'nın bu kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Sporda da ülkemize karşı bir çifte standart olduğunu görüyoruz. Sporun güzelliklerini daha yukarı taşımak için gayret edeceğiz. Sporcularımızın anlayışı da bu.

2020 UEFA FİNALİ HAZIRLIKLARI

Ülkemiz birçok spor organizasyonuna dört dörtlük bir şekilde ev sahipliği yaptı. Statla ilgili çalışmalar devam ediyor. Final maçı en güzel şekilde gerçekleşecektir. Olimpiyat Stadı'nda önemli bir rezivyon gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu bir başlangıç olacak. Olimpiyat Stadı'nın 30 Mayıs'tan sonra da birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz.

Spor alanlarımızın yaşayan mekanlar olması gerekiyor. Bu sayede hem tesislerimizin verimliliğini artmasını hem de sporun hayatımızda daha fazla yer almasını sağlayabiliriz. Sportif tesisleşmede devrim yaşıyoruz.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT HEDEFİ

Siyasi bir takım sebeplerle olimpiyat ev sahipliği ülkemize verilmedi. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat ev sahipliğinin ülkemize verilmemesi için hiçbir sebep göremiyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz.

SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

Bizim spor turizmine yönelik önemli bir çalışmamız var. Ülkemizin spor turizmi için çok büyük bir potansiyeli var. Ülkemizde bir tarafta kış turizmi yapılırken diğer tarafta su altı sporlarının yapılabildiğini görüyoruz. Bu potansiyeli çok daha verimli değerlendirmek için spor turizmini çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor turizminin ekonomik getirisi büyük. 2020 Dünya Göçebe Oyunları İznik'te gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN SPOR YATIRIMLARI

Her alanda mükemmel bir tesisleşme var. Gece gündüz kullanılabilecek tesisler kuruyoruz. Sporu bir yaşam tarzı, kültür haline getirmediğimiz sürece bu alanda başarıyı egemen kılmak mümkün olmayacaktır. Spor bir yaşam tarzı olsun istiyoruz. Biz tesislerimizin insanlarımızla dolu olduğunda daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

Spor birçok kötülüğün çaresi. Yeşilay ile yaptığımız çalışmalarımız var. Tüm bağımlılıkların, kötülüklerin üstesinden sporun da dönüştüren gücünü kullanarak üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.

Toplum olarak okumayı esas almalıyız. Okuyan, spor yapan bireylerin hiçbir bağımlılığın pençesine düşmeyeceğine inanıyoruz.

YÜZME SEFERBERLİĞİ

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yüz günde 100 bin kişiye yüzme öğretmek gibi bir hedef koyduk. 100 bin kişilik hedefi 125 bin kişiyle tamamladık. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. İnanıyorum ki bu hedefi de aşacağız, önemli bir ilgi var. Milli Eğitim Bakanlığımıza da desteklerinden dolayı buradan teşekkür etmek istiyorum. Havuzlarımız da gece gündüz açık. Sporu tabana yayarak başarılı olabiliriz. Geçtiğimiz hafta Emre Sakçı'nın önemli bir başarısı vardı. Yüzmedeki potansiyelimiz çok yüksek.

TÜRKİYE'NİN SPORTİF BAŞARILARI

Bakanlık olarak olimpiyat hazırlık merkezlerimiz var. Sporcu eğitim merkezlerimiz önemli bir proje. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan yetenek taraması uygulamamız var. Olimpik sporcu havuzumuzu da önemli bir seviyeye çıkaracağımızı düşünüyorum. 110 bin gencimiz şu anda yetenek havuzumuzda. Bu gençlerimizin takibini yapıyoruz ve önümüzdeki yıllar için önemli bir potansiyel ortaya çıkaracağız.

Geçtiğimiz günlerde Buse Naz Sürmeli, boksta çok önemli bir başarı ortaya koydu. Yine voleybolda File'nin Sultanları'nın başarıları devam ediyor. Bu başarılarımızı katlayacağız. Paralimpik oyunlarına yönelik de çalışmalarımız devam ediyor.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda önemli bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum. Yetenek taramalarında keşfettiğimiz çok önemli gençlerimiz var. Çocuk atletizmi projelerimiz var.

TEKNOFEST GAZİANTEP

TEKNOFEST'in bu yıl Gaziantep'te olacak olması önemli bir adım. Gençlik merkezlerimizle biz de destek sağlıyoruz. 18 ilde atölyeler açacağız. Gerektiğinde kaynakların ortak kullanımı önemli.

FORMULA-1 YARIŞLARI

Formula-1 yarışlarının ülkemizde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor, gündemimizde olan konulardan biri.

MİLLİ SPORCULARA BURSLU EĞİTİM

Sporcu yetişiyor, üniversite çağına geliyor. Okul ve spor arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Bu ikilemi ortadan kaldırmak için çok önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Vakıf üniversitelerimiz bu konuda çok özverili. Milli sporcularımıza verilecek destekle hem eğitimlerine hem de spora devam edebilecekler. Sporcularımız, bu sayede sporculuk sonrası kariyerlerinde eğitim alanlarında devam edebilecekler.