07.12.2019 - 17:00 | | Ä°STANBUL (AA)
KasapoÄŸlu'ndan Kayserispor Kulübü BaÅŸkanÄ± Berna GözbaÅŸÄ±'na tebrik
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Kayserispor KulÃ¼bÃ¼nde baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ± tebrik etti.Â
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KasapoÄŸlu tebrik mesajÄ±nda, "Kayserispor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurul toplantÄ±sÄ± sonucunda baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini tebrik ediyorum. SÃ¼per Lig tarihinin ve Kayserispor'un ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ± olan Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'na gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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