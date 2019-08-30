Kasımpaşa - Ankaragücü: 0-1

Süper Lig'de 3'üncü hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ankara ekibi 23'üncü dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan içeri çevirdi. Ankaragücü savunmasında Pazdan'ın ayak koyduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Thiam pasını Khalili'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Korcan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kitsiou ortasında arka direkteki İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

25'inci dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkteki Yusuf Erdoğan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

30'uncu dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan Popov'un yaptığı orta sonrasında oluşan karambolde top ceza sahası dışındaki Khalili'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top kaleci Korcan'dan sekti. Sol çaprazdan topla buluşan Hafez'in vuruşunda top yandan auta gitti.

34'üncü dakikada sol kanattan çizgiye inen Hafez'in ortasında müsait durumdaki Hajradinovic bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

36'ncı dakikada kısa paslarla rakip sahaya giden Kasımpaşa'da Hajradinovic'in içeri çevirdiği topa Yusuf Erdoğan'ın sağ ayağıyla bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

50'nci dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda kaleci Korcan topu kornere tokatladı.

78'inci dakikada Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Thiam kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

80'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın şutunda top kaleci Korcan'da kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Q7 FORMAYI GİYDİ

Kasımpaşa'nın dün transferini açıkladığı Ricardo Quaresma, Ankaragücü karşılaşmasında ilk kez lacivert beyazlı formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldız futbolcu, 46'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın yerine oyuna dahil oldu.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Kasımpaşa'nın Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş'e Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ta eşlik etti.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gölen

KASIMPAŞA: Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 75 Heintz), Hajradinovic, Yusuf (Dk. 46 Quaresma), Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 67 İlhan Depe)

ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat (Dk. 73 Faty), Moke (Dk. 86 Yalçın), Aydın (Dk. 64 Sadaev), Canteros, İlhan, Orgill

GOLLER: Dk. 23 İlhan Parlak (Ankaragücü) SARI KARTLAR: Khalili (Kasımpaşa) - Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Pinto, Faty, Sadaev (Ankaragücü)