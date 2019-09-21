Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde İstanbul ekibi Kasımpaşa, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırlıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalıyor.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI SONUCU)

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Thiam.

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Ufuk, Mukairu, Aatif, Serdar, Blanco

Quaresma oyuna devam edemedi

Kasımpaşa'nın transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ricardo Qauresma, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Aatif Chahechouhe'nun müdahalesiyle yerde kalan Quaresma, kenara gelerek tedavi oldu. Daha sonra oyuna tekrardan dahil olarak kendini bir süre deneyen Portekizli yıldız, karşılaşmaya devam edemedi ve 16'ncı dakikada yerini David Pavelka'ya bıraktı.

Quaresma'nın sakatlığının darbeye bağlı meydana geldiği ve kesin durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.