Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Süper Lig'de 19. hafta maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Alanayaspor'un gollerini 34. dakikada Cisse ve 73. dakikada Salih uçan kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 67. dakikada penaltıdan Quaresma attı. Kasımpaşa'da Hajradinovic 90+3. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Cisse ligdeki 14. golünü kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 4'üncü, son 9 maçta ise 8'inci mağlubiyetini yaşayan ve kötü gidişini sürdüren Kasımpaşa, 15 puanda kaldı. Arka arkaya 4'üncü galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Tırpan, Brecka, Sarlija, Hadadi, Tarkan Serbest (Dk. 79 Anıl Koç), Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 46 İlhan Depe), Hajradinovic, Quaresma, Koita (Dk. 85 Ahmet Hakan Demirli)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 46 Onur Bulut), Caulker, Welinton, Nsakala, Salih Uçan (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Siopis, Djalma Campos (Dk. 63 Efecan Karaca), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 34 Cisse, Dk. 73 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Quaresma (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90 3 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 2 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Tarkan Serbest, Dk. 76 Hadadi, Dk. 90 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Maçtan dakikalar

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

53. dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan faydalanamadı. Geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Marafona, ceza yayı dışına kadar çıktı. Marafona'nın pres yapan Koita'dan önce dokunduğu top, kısa düştü. Meşin yuvarlağı orta sahasının biraz ilerisinde önünde bulan Aytaç Kara'nın boş kaleye yaptığı vuruşta top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sarlija'nın ceza sahasında Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Quaresma, kaleci Marafona ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

73. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Bakasetas, son çizgiden ortasını yaptı. Ön tarafta Caulker'ın kafayla dokunduğu topu arka direkte sert bir vuruş yaparak tamamlayan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

87. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Aytaç Kara'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

90 3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Siopis, orta sahada Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Özgür Yankaya, Hajradinovic'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYDİĞİ DÖNEMDE ANTRENMANDA ATTIĞI GOLLER