Kasımpaşa-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Geride kalan son 5 haftada 15 puan toplayan ve liderlik yarışında önemli bir konuma gelen Beşiktaş bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa maçını kazanıp üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Abdullah Avcı yönetiminde ligin ilk haftalarında bekleneni bir türlü veremeyen Beşiktaş son beş haftadır aldığı galibitler ile bir anda şampiyonluğun önemli adayları arasında yer aldığı geride kalan 13 haftada topladığı 24 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında üç paunı alması halinde 2. sıraya yerleşecek. Peki Kasımpaşa-Beşikktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Hafez, İlhan Depe, Heintz, Hajradinovic, Khalili, Quaresma, Mustafa Pektemek

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Beşiktaş ile Kasımpaşa 33. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21'ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park'taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş, son dönemde kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5'inde puan kaybetti. Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Kasımpaşa, evindeki son 4 maçı kaybetmedi

Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.