03.11.2019 - 16:22 |
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'de zirve yarışında olan Yeni Malatyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçta düdük çalan hakem ise Halis Özkahya...
KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR: 0-0 (MAÇ BAŞLAMADI)
İŞTE İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Koita
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Hadebe, Mustafa, Issam, Acquah, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme ve Jahovic
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