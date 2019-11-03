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03.11.2019 - 16:22 |

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de zirve yarışında olan Yeni Malatyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçta düdük çalan hakem ise Halis Özkahya...

KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR: 0-0 (MAÇ BAŞLAMADI)

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Koita

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Hadebe, Mustafa, Issam, Acquah, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme ve Jahovic

Kayserispor-Fenerbahçe maçı canlı bahis seçeneğiyle  misli.com'da...

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

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