Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de zirve yarışında olan Yeni Malatyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçta düdük çalan hakem ise Halis Özkahya...

KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR: 0-0 (MAÇ BAŞLAMADI)

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Koita

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Hadebe, Mustafa, Issam, Acquah, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme ve Jahovic

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