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27.09.2019 - 10:14 | | aa

Kasımpaşa, Denizli deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Kasımpaşa, Denizli deplasmanında

Süper Lig'deki sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan lacivert-beyazlılar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u eleyerek moral buldu.

Ligde haftaya 4 puanla 16. sırada giren lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise 6 ayı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamadı.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 lig maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.

Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında yarın saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

 

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