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27.09.2019 - 17:41 | | AA

Kasımpaşa, Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmandan sonra Denizli'ye giden lacivert-beyazlı takım, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa yarın Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

 

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