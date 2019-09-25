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25.09.2019 - 17:06 | | İSTANBUL (AA) -

Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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