Kasımpaşa - Gaziantep: 3-4

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep ekibini konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi Gaziantep 4-3 kazandı.

Gaziantep'in gollerini 5. dakikada Kayode, 21. dakikada Kenan Özer, 33. dakikada Papy ve 44. dakikada penaltıdan yine Kayode attı. Gaziantep'te ise golleri 10. dakikada Veysel, 57. dakikada Ricardo Quaresma ve 81. dakikada Thiam kaydetti.

Quaresma' 2 kez kaçırdı

Kasımpaşa'da Quaresma'nın penaltısını Günay kurtardı ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Günay'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi. Penaltı tekrarlandı ve Günay, Quaresma'ya bir kez daha izin vermedi.

Bu sonuçla Gaziantep puanını 23 yaptı ve 9. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk. 42 İlhan Depe), Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 72 Twumasi), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 82 Pawlowski), Güray Vural, Kayode (Dk. 88 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 5, Dk. 44 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 33 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 57 Quaresma, Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diarra, Dk. 73 Günay Güvenç, Dk. 77 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK), Dk. 10 Fatih Öztürk, Dk. 52 Aytaç Kara, Dk. 66 Khalili, Dk. 89 İlhan Depe, Dk. 90 4 Sarp Yiğit (Yardımcı antrenör) (Kasımpaşa)

Maçtan dakikalar

5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural, pasını sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Morais'e verdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Popov'a çarparak kaleye yöneldi. Direk dibinde kaleci Fatih Öztürk'ün kontrol edemediği meşin yuvarlağı Kayode tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1.

10. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağdan Quaresma'nın kullandığı kornerde Mustafa Pektemek'ten seken topu Veysel Sarı, altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşuyla filelere yolladı: 1-1.

21. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Kayode'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında 2 savunma oyuncusu arasında iyi yükselen Kenan Özer'in altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

25. dakikada Djilobodji'nin geri pasında kaleci Günay Güvenç, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Günay'ın uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Koita'ya çarptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Kenan Özer'in soldan kullandığı kornerde altıpasa doğru hareketlenen Djilobodji, uygun durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-3.

43. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kenan Özer, ceza sahasında çizgiye yakın bölgede Quaresma ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 44. dakikada topun başına geçen Kayode, kaleci Fatih Öztürk ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-4.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK 4-1 önde kapattı.

47. dakikada Kasımpaşa, Quaresma ile rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruş kullandı. Kale sahasına hareketlenen Veysel Sarı'nın altıpasın solundan uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Özgür Çek, soldan pasını ceza alanındaki İlhan Depe'ye verdi. Bu oyuncu, kontrol ettiği topu Quaresma'ya aktardı. Portekizli futbolcu, rakibinden şık bir şekilde dönerek sıyrıldıktan sonra altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4.

71. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Jefferson'un ceza sahası içinde topa eliyle dokunduğuna karar veren maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasına gitti. 73. dakikada topun başına geçen Quaresma'nın vuruşunda kaleci Günay Güvenç, sağ köşeden topu çelerek gole izin vermedi. Ancak yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, Günay'ın çizgi ihlali yaptığına karar verdi ve müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltının tekrarlanmasına hükmetti. 75. dakikada tekrar topun başında geçen Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı sağ köşeden çelerek yine gole izin vermedi.

80. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Özgür Çek'in ceza yayının solundan kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ardından Popov kafayla meşin yuvarlağı tekrar ceza alanına doğru gönderdi. Altıpasın içinde Veysel Sarı'nın dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam'ın penaltı noktası civarından düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.

Gaziantep FK karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.