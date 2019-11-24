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24.11.2019 - 16:31 |

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Kasımpaşa'nın golünü 54. dakikada Aytaç atarken Gençlerbirliği'nin golünü 82. dakikada Bogdan Stancu ve 88. dakikada penaltıdan yine Bogdan Stancu kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa 12 puanla 15. sırada kaldı. Gençlerbirliği ise 13 puanla 13. sıraya yükseldi.

 

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Mustafa

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Halil İbrahim, Flavio, Toure, Berat, Polomat, Fabricio, Sessegnon, Nadir, Stancu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma’nın ortasına iyi yükselen Khalili’nin kafa vuruşunu kaleci Ertaç, kornere çeldi.
22. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışından yaptığı trivela vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere tokatladı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim’in açtığı ortaya Stancu penaltı noktası üzerinde kafayla vurdu. Top kaleci Fatih’te kaldı.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2

    Futbol maçında görülmemiş manzara!
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