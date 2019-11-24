24.11.2019 - 16:31 |
Kasımpaşa - Gençlerbirliği(CANLI)
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 16.30'da başlayan maçın hakemi Alper Ulusoy...
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)
İŞTE İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Mustafa
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Halil İbrahim, Flavio, Toure, Berat, Polomat, Fabricio, Sessegnon, Nadir, Stancu