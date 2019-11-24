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24.11.2019 - 16:31 |

Kasımpaşa - Gençlerbirliği(CANLI)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği(CANLI)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 16.30'da başlayan maçın hakemi Alper Ulusoy...

KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Mustafa

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Halil İbrahim, Flavio, Toure, Berat, Polomat, Fabricio, Sessegnon, Nadir, Stancu

Kasımpaşa - Gençlerbirliği(CANLI)

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