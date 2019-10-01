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01.10.2019 - 16:06 | | İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa, Konyaspor'a hazırlanıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında İttifak HoldingKonyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Konyaspor'a hazırlanıyor

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Kemal Özdeş, yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Lacivertli beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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