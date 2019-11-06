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06.11.2019 - 16:29 |

Kasımpaşa pas çalıştı

Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 5'e 2 top kapmanın ardından yan top ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa pas çalıştı

Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 5'e 2 top kapmanın ardından yan top ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

 

 

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