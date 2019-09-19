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19.09.2019 - 15:32 | | İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa şut çalıştı

Kasımpaşa'da futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı, şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa şut çalıştı

Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı, şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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