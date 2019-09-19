19.09.2019 - 15:32 | | İSTANBUL (AA)
Kasımpaşa şut çalıştı
Kasımpaşa'da futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı, şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı, şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.