Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Cemil Usta'nın verildiği Süper Lig'de Trabzonspor ilk maçında Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisini 2-2'nin rövanşında 2-1 yenerek play-off'a kalan bordo mavili takımda moraller yerinde. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Ünal Karaman'ın öğrencileri Kasımpaşa maçında üç puanı hanesine yazdırıp Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te oynanacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Karim, Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hosseini, Fernandes, Novak, Mikel, Doğan, Yusuf, Sosa, Avdijaj, Sörloth

Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bu akşam İstanbul'da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İstanbul'da denge

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor'un lig başlangıçları

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 45 sezondaki başlangıç maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa ile 2. kez

Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti.