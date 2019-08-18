Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu tüm coşkusuyla başladı. Bu yıl şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyerek büyük bir moral kazanan Trabzonspor, sezonun ilk maçında ligin dişli ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile ilgili bilinmesi gerekenler...



KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Kasımpaşa Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te oynanacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Kasımpaşa: Fatih, Popov, Karim, Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita



Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hosseini, Fernandes, Novak, Mikel, Doğan, Yusuf, Sosa, Avdijaj, Sörloth



İKİ TAKIM 21. RANDEVUDA!



Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bu akşam İstanbul'da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.