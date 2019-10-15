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15.10.2019 - 21:19 | | İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda gerçekleştirildi.

Kuvvet çalışması temelli idman, ısınma hareketleri ve açma-germe çalışması ile başladı. Oyuncular, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda antrenmanı tamamladı.

Kasımpaşa, yarın akşam gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

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