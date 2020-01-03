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03.01.2020 - 11:55 | | FANATİK

Kasımpaşa’da görülmemiş operasyon

Son haftaların en formsuz takımı Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner’den eşine benzerine az rastlanır bir karar geldi. Ciner, takımın büyük kısmıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa’da görülmemiş operasyon

Son haftaların en formsuz takımı Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner’den eşine benzerine az rastlanır bir karar geldi. Ciner, takımın büyük kısmıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Takım kaptanı Veysel, Popov, Khalili, Yusuf Erdoğan, Ben Youssef, Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Jose, Veigneau ve kaleci Ramazan’la yolların ayrılmasına karar verildi.

Bu oyuncuların kampa götürülmeyeceği ve kendilerine takım bulmaları isteneceği öğrenildi.

Quaresma ve Aytaç'la devam

Yönetimin gönderilecek oyuncuların yerine ise maliyeti çok daha düşük transferlere yaparak yoluna devam edeceği ve bu konuda hazırlığını da tamamladığı ifade edildi. Takımın diğer önemli isimleri Quaresma ve Aytaç Kara ile ise yola devam ediliyor.

Kasımpaşa’da görülmemiş operasyon

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