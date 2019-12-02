Kasımpaşa’da gündem Hikmet Karaman

Kasımpaşa, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için harekete geçti.

Lacivert-Beyazlılar, tesislere yakın bir mekanda deneyimli teknik adam Hikmet Karaman’la bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların şartları değerlendirdikten sonra anlaşmalarına yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

Özdeş’le önceki gün yollarını ayıran yönetim yeni hocasını bir an önce takımın başına getirmek istiyor.