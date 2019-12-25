Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
25.12.2019 - 14:00 | | AA

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanın saha bölümünde dar alanda taktik ağırlıklı uygulamalar üzerinde duruldu.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

 

Ahmet Nur Çebi’den yorum yok
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sneijder, jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı çağırdı

Sneijder, jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı çağırdı

İsmail Kartal: Hayatımda duymadığım küfürleri duydum

İsmail Kartal: Hayatımda duymadığım küfürleri duydum

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı

Ozan Kabak'tan Galatasaray'a ziyaret! U19 maçını izledi...

Ozan Kabak'tan Galatasaray'a ziyaret! U19 maçını izledi...

Sıradaki Haber