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07.10.2019 - 00:26 | | AA

KasÄ±mpaÅŸa'da Pavelka ameliyat edildi

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Ã‡ek futbolcusu David Pavelka, diz kapaÄŸÄ±nda oluÅŸan kÄ±rÄ±k nedeniyle ameliyat edildi.Â

KasÄ±mpaÅŸa'da Pavelka ameliyat edildi

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Ã‡ek futbolcusu David Pavelka, diz kapaÄŸÄ±nda oluÅŸan kÄ±rÄ±k nedeniyle ameliyat edildi.Â 

Lacivert-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nda diz kapaÄŸÄ±nda kÄ±rÄ±k oluÅŸan oyuncumuz David Pavelka'nÄ±n, mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan kulÃ¼p doktorumuz Cem ErgenÃ§ gÃ¶zetiminde Liv Hospital'da Prof. Dr. UÄŸur Haklar tarafÄ±ndan yapÄ±lan ameliyatÄ± baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Pavelka, lacivert-beyazlÄ±larÄ±n SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor'a 4-1 maÄŸlup olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 41. dakikasÄ±nda sakatlanarak oyuna devam edememiÅŸti.

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