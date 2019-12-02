Kasımpaşa'da Şota Arveladze sesleri

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da hareketli bir süreç yaşanıyor...

Zor günler geçiren ve ligde geride kalan 13 haftada sadece 12 puan toplayabilen İstanbul ekibinde teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik adamdan boşalan koltuk için ise tanıdık bir isim gündemde: Şota Arveladze.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME VE İMZA...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Şota'nın Kasımpaşa yetkilileri ile de bir araya geldiği bilgisine ulaşıldı. Tarafların anlaşma kapsamında ilerleme kaydettiği ve imza aşamasına geldiği öğrenildi.

TARİHİ FARK VE ŞAMPİYONLUK!

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti. Oynanan 26 maçta 22 galibiyet 1 mağlubiyet alan Pakhtakor, 2. sıradaki Lokomotif Taşkent takımına 20 puan fark atarak 69 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

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