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06.08.2019 - 22:59| İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

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