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11.08.2019 - 00:33| AA

Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1

SÃ¼per Lig ekiplerinden Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â 

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya Kayserispor, Hakan ArÄ±kan, Miguel Lopes, Alpay Ã‡elebi, Aymen Abdennour, Atila Turan, Brice Djedje, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Emre Demir, Bilal BaÅŸacÄ±koÄŸlu ve Umut Bulut 11'i ile baÅŸladÄ±.Â 

Adana Demirspor ise KurtuluÅŸ Yurt, SÃ¼leyman KoÃ§, Adil DemirbaÄŸ, Semih GÃ¼ler, Mehmet Uslu, Erdal Ã–ztÃ¼rk, Hamidou Traore, Vedat Bora, Mustapha Carayol, Jakup Kosecki ve Oleksandr Gladky 11'i ile sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

MaÃ§Ä±n 38. dakikasÄ±nda Oleksandr Gladky, penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle Adana Demirspor'u 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 90. dakikasÄ±nda Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, durumu 1-1'e getiren golÃ¼ attÄ± ve mÃ¼sabaka bu skorla sona erdi.

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