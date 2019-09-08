Kayserispor-Adanaspor: 4-1

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta, Adanaspor ile karşılaşan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman bütün futbolcularına şans verdi.

Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Bilal Başaçıkoğlu ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 26'ncı dakikada Paul Georges Ntep ile farkı 2'ye çıkardı. 33'üncü dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, Ganalı futbolcusu Mensah'ın golüyle farkı açtı. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Kayseri ekibi, Adanasporlu Eren Keleş'in 68'inci dakikada attığı gole engel olamadı: 3-1. 81'inci dakikada Ziya Alkurt ile 1 gol daha bulan Kayserispor, müsabakayı 4-1'lik sonuçla kazandı. Kayserispor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.