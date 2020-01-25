Kayserispor-Ankaragücü: 1-1

Süper Lig'in 19. haftasında günün ilk maçında Hes Kablo Kayserispor kendi sahasında Ankaragücü ile yenişemedi: 1-1.

Kayserispor'un golünü 23. dakikada Mensah penaltıdan attı. Konuk takım bu gole 68'de Alihan'la yanıt verdi. Sarı-lacivertli ekipte 49. dakikada Cebrail kırmızı kart gördü. 90+4'te Scarione'nin frikiğinde top direkten döndü.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 11'e, Ankaragücü ise 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ortasında, Henrique meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

12. dakikada Pazdan'ın şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orgill'in şutuna kayarak müdahale eden Emre Taşdemir topu uzaklaştırmayı başardı.

15. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Canteros'un sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Pazdan uzaklaştırdı. Bu pozisyonda VAR hakemleri Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti. Çakır, Pazdan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 23. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Emre Taşdemir'in çizgiye indikten sonra kaleye paralel gönderdiği top, savunma oyuncularını geçerek Situm'un önünde kaldı. Situm'un uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.

45 6. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Emre Demir'in etkisiz vuruşunda top auta çıktı.

49. dakikada MKE Ankaragücü sahada 10 kişi kaldı. Kayserisporlu Henrique ile girdiği mücadelede Cebrail Karayel ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

58. dakikada sağ köşe gönderinden Canteros'un kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Kulusic'in kafa şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

68. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Pinto'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mensah'ın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Korcan Çelikay güçlükle topu kornere çeldi.

84. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır topun Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Çakır, VAR'dan gelen öneriyle pozisyonu saha kenarında ekrandan izleyip penaltı kararını ve Orgill'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.

90 4. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin, sert şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Oğuzhan Çapar, Rienstra, Lopes, Henrique (Dk. 79 Kravets), Emre Demir (Dk. 60 Aksel Aktaş), Mensah, Campanharo, Situm (Dk. 74 Enver Cenk Şahin), Mesanovic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan (Dk. 56 Alihan Kubalas), Kulusic, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 61 Moke), İlhan Parlak (Dk. 87 Scarione), Orgill

Goller: Dk. 23 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 68 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 49 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Pinto, Dk. 29 Sedat Ağçay, Dk. 33 Canteros, Dk. 90 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 45 1 Emre Demir, Dk. 54 Mensah, Dk. 68 Campanharo, Dk. 76 Henrique, Dk. 90 3 Rienstra (Hes Kablo Kayserispor)