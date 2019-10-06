Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti!

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bedir, "Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum" dedi.

Erol Bedir'in kulübün internet sitesinde, "Kayserispor Yönetim Kuruluna" başlığıyla paylaşılan açıklamaları şöyle;

"2016-17 sezonu devre arasında ilgili herkesin çok iyi hatırlayacağı üzere her açıdan çok olumsuz bir tabloda Kayserispor Başkanlığına getirildim.

Şahsım ve yönetimim olağanüstü çaba gösterdik. Maddi-manevi hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kalenin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserisporumuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik. Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayserinin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik.

Geldiğimiz noktada ise;

Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum.

Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, Her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhasekiye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıça ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle; hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım Tam Bağımsız ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Şahsıma destek verenlerden, yeni Başkana da hep destek-tam destek vermelerini rica ederken, bu şehre ve takıma hakkım geçtiyse helal ediyor, farkında olmadan kırdığım veya bana hakkı geçende varsa helallik istiyorum.

Her şey KAYSERİ ve KAYSERİSPOR için."