Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKayserispor HaberleriKayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
27.11.2019 - 16:16 | | İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)-

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Uygun, saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve Levent Gülen ile kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.

Senad Ok: "Geçen seneki o ruh hala takımın üstünde dolaşıyor"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prosinecki dönemi sona erdi

Prosinecki dönemi sona erdi

Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı

Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann

Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

Sıradaki Haber