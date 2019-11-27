Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Uygun, saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve Levent Gülen ile kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.