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31.10.2019 - 20:46 | | DHA

Kayserispor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Kayserispor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Kayserispor, Samet Aybaba'nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bülent Uygunu teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"

Bülent Uygun, Kayserisporun bugün Ziraat Türkiye Kupasında Bayrampaşayı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Kayserispor, Bülent Uygunu resmen açıkladı

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