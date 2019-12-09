Kayserispor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 14. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor, Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

KAYSERSİPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 1-0

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 9' Kravets (Kayserispor)

VAR'da karar değişmedi

VAR Halis Özkahya, hakem Fırat Aydınus'a gol öncesindeki bir pozisyonu izlemesini önerdi. Fırat Aydınus, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra gol kararını değiştirmedi.

Kırmızı kart çıktı

14'te Hakem Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor yedek kulübesinden antrenör Mehmet Göker Özdemir'e çift sarı kartla soyunma odasına gönderdi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Henriquq, Kravets

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Attamah, Abdullah, Samudio, Vetrih, Umar Aminu Oğulcan

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

9. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kravets'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golüne itiraz eden ve hakemle tartışan Çaykur Rizespor antrenörü Mehmet Göker Özdemir sarı kart gördü. İtirazını sürdüren Özdemir, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.

34. dakikada ceza sahası içerisine kısa paslarla gelen Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı Vetrih ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vetrih'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

İlk yarı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.