Kayserispor – Çaykur Rizespor maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Son 3 maçını kaybeden son sıradaki Kayserispor henüz 10 puan barajını geçemedi. Güvenli bölgeden her geçen hafta uzaklaşan Sarı-kırmızılılar kadro dışılar, eksikler ve ekonomik sıkıntılarla boğuşurken tüm bu gidişatı tersine çevirmek için moral arıyor. Rizespor’u yendiği takdirde son sıradan kurtulacak ev sahibinde Bilal Başakçıoğlu ve Paul-Georges Ntep kadro dışı bırakılırken Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi ve Levent Gülen ise sakat.

Sahasında aldığı pozitif sonuçlarla düşme hattından kurtulan ve üst sıraları hedefleyen Rizespor bunun için deplasman performansını geliştirmek istiyor. Evinde 3 maçtır kazanan Karadeniz ekibi deplasmanda ise 4 maçtır mağlup oluyor. Mavi-yeşillilerde Boldrin, Morozyuk, Sasse, De Pauw ve El Kabir’in sakatlığı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kayserispor 3 maçtır kaybederken bu karşılaşmaların son 2’sinde 4’er gol yedi.

Kayserispor’un ligde bu sezon çıktığı tüm maçlarda gol atılırken Sarı-kırmızılılar bu 13 maçın 12’sinde gol yedi.

Kayserispor’un ligdeki son 10 maçının 9’unun ilk yarısında gol atıldı.

Rizespor’un deplasmandaki son 4 lig maçının her birinde minimum 2 gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i Rizespor’un kazanacağını düşünüyor. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol seçenekleri göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ

Kayserispor, yaşadığı mali sıkıntılardan dolayı zor bir dönemden geçiyor. Rizespor da geçtiğimiz hafta Konyaspor'u yendi ve bu mücadeleden üstün ayrılıp galibiyet serisi yapmayı amaçlıyor.

Karşılaşmadan Rizespor'un üstün ayrılacağını düşünüyorum. İlk yarı 0 maç sonucu 2 ihtimalini de kullanabilirsiniz.