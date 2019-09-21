Kayserispor - Denizlispor: 1-1
Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sezona fırtına gibi başlayan Denizlispor'u ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi
Kayserispor'un golünü 13. dakikada Pedro Henrique kaydederken Denizlispor'un tek golünü 75. dakikada Murawski attı.
Bu sonuçla Kayserispor 3 puanla 17. sırada yer aldı. Maç fazlası bulunan Denzilispor ise 8 puanla 3. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
İM Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Henrique, Rienstra, Mensah, Umut, Bilal, Adebayor
Yukatel Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega
Maçtan dakikalar
3. dakikada Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisinin sol köşesinde topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.
13. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattaki Miguel Lopes, ceza sahası içindeki Adebayor'a topu aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Adebayor'un, arka direğe gönderdiği pasa koşu yapan Pedro Henrique'nin topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.