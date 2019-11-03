Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Süper Lig'de 10. haftada Fenerbahçe ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor'a konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan taraf olan Fenerbahçe'de önce Moses'ın şutu 26. dakikada daha sonra 39. dakikada Muriç'in şutu direkten döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının hemen başında Vedat Muriç'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 58. dakikada ise hızlı hucüma çıkan Kayserispor'da Umut Bulut düzgün bir şutla takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Kayseri ekibine 1-0 mağlup olarak liderlik şansını tepti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Fenerbahçe 17 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale dirEğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45 1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

İsyan ettiler

Kayserispor taraftarları ve oyuncuları, penaltı isyanıyla dikkat çekti. Önce 31. dakikada kornerde Abdennour'un yerde kaldığı pozisyon ardından 32'de Serdar Aziz ile Lopes'in kale önünde ikili mücadelesi, tribünlerden tepki topladı.

Sarı-kırmızılılar her iki pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler'in devam kararları ıslıklarla protesto edildi.

34. dakikada bu sefer Mensah'ın ceza sahası içerisinde dönerken yere düşmesi de penaltı beklentilerini çoğalttı.

Emre'ye tepki

Kayseri'de ev sahibi takım tribünlerinde Emre Belözoğlu'na tepkiler oldu. Tecrübeli oyuncu topu her aldığında ıslıklar yükseldi.

Maçın ilk anından itibaren bu tepkiler hep devam etti.

Yasir'in zor anları

Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a geçen genç sol bek Yasir Subaşı, eski takımına karşı zor anlar yaşadı.

Maç öncesinde hem teknik direktör Ersun Yanal hem de eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen genç yıldız, karşılaşmada da zorlandı.

Sakatlık sıkıntısı

Ev sahibi Kayserispor'da savunmada yer alan Benoit Poulain, karşılaşmada 23. dakikada sakatlandı. Sağ bacak arka adalesini tutan başarılı savunmacı kendini yere bıraktı.

Sağlık ekibinin desteğiyle kenara gelen Poulain, değişiklik istedi.

Penaltı tepkisi

Karşılaşmada 14. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Muriç'e gelen topta penaltı tartışması yaşandı. Vedat Muriç'in topa dönüp vurmaya çalışırken Abdennour'un dizine yaptığı müdahaleyle yerde kalması kafaları karıştırdı.

VAR'dan dahi bir uyarı gelmemesi tepki topladı.

Yerinde duramadı

Başkan Ali Koç, karşılaşmayı baştan sona oldukça heyecanlı bir şekilde takip etti. İlk düdükten sonra protokol tribününden kalkan Ali Koç, ayakta izledi.

Yerinde duramadığı görülen Başkan Koç, takım hücuma geçtiğinde de oldukça dikkatli seyretti.

Bülent Uygun'un ilk maçı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kayserispor'da sezonun 3. antrenörü Bülent Uygun, ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı yaptı.

Hikmet Karaman ve Samet Aybaba'nın ardından göreve gelen Bülent Uygun, zorlu rakibiyle evinde karşılaştı.

Futbolculuğunda Fenerbahçe forması da giyen Uygun, en son 2017'de Osmanlıspor'un başında Türkiye'de görev almış, daha sonra Katar'da çalışmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.

Koray Şener unutulmadı

Sarı-lacivertli tribünler, geçtiğimiz yıl 2 Kasım 2018 tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı.

Koray Şener'in vefatının birinci yılında, Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe tribünlerinde tezahüratlar yapıldı, pankartlar asıldı.

İdeal kadro bozulmadı

Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe'nin ideal ilk 11'i bozulmadı. Geçen hafta Konyaspor'a karşı 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, aynı kadroyla Kadir Has Stadı'na çıktı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Nabil Dirar ve hastalığı geçen Harun Tekin de maç kadrosunda yer aldı. Sakatlıkları olan Rami ve Kruse ise kafileye dahil edilmedi.

Tribün desteği

Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon ligde 3. kez İstanbul dışına çıkan Fenerbahçe'ye yine tam destek geldi.

Son olarak hafta içinde kupada Tarsus İY deplasmanında destek veren sarı-lacivertli tribünler yine verdiği destekle alkış aldı.

Ev sahibi tribünde ise yer yer boşluklar gözükse de tribünlerin büyük ölçüde dolması gözlerden kaçmadı. Hem tezahüratlar hem de telefonlarla yapılan ışık şovlar dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca dev bir sarı-kırmızı bayrak açıldı.

LÖSEV'e destek

2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen 'LÖSEV Haftasına' iki takım oyuncuları da kayıtsız kalmadı.

Maç öncesi seremonide Kayserispor ve Fenerbahçe takımları LÖSEV'e ve Lösemili çocuklara destek amacıyla maskeler taktı.

Ayrıca futbolcularla beraber sahaya üzerlerinde özel tişört olan ve maske takan çocuklar da çıktı.

Deniz Türüç tezahüratı

Kayserispor tribünleri eski futbolcuları Deniz Türüç'ü unutmadı. Sarı-kırmızılı tribünler maç öncesi eski yıldızlarını çağırdı.

Tezahüratlarla çağıran Kayserispor taraftarları maç içerisinde de sevgilerini gösterdi.

Dostluk rüzgarı

Kayseri'de karşılaşma öncesi samimi görüntüler oluştu. Hem eski Kayserisporlu futbolcular Hasan Ali ile Deniz hem de teknik heyetler sıcak bir buluşma gerçekleştirdi.

Hasret gideren eski dostlar birbirlerine başarı diledi. Teknik direktör Bülent Uygun da Fenerbahçe tarafına başarı dileyerek, samimi bir görüntü verdi.

'Şampiyonluk bize yakışıyor'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesinde yayıncı kuruluşa iddialı açıklamalar yaptı. Şampiyonluğu çok istediklerini bir kez daha vurgulayan Yanal, "Şampiyonluk için mücadele edeceğiz, bize yakışanı yapacağız. Şampiyonluk, liderlik, bize yakışıyor. Biz de maçın sonunda bize yakışanı yapmış olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kendimi iyi hissediyorum'

Sarı-lacivertli takımda fıtık operasyonu geçiren ve yaklaşık 1 aylık aradan sonra takıma dönen Nabil Dirar, iyi durumda olduğunu belirtti.

Faslı futbolcu, sorununun kalmadığını kaydedip, "Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Küçük bir operasyon geçirdim ve geri döndüğüm için mutluyum. Ben de sıranın bana gelmesini bekliyorum" dedi.

Ali Koç statta izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu mücadeleyi Kadir Has Stadı'nda protokol tribününde izledi. Başkan Koç maçın başlamasına 10 dakika kala tribüne giriş yaptı.

Maç günü Kayseri'ye gelen Ali Koç, ilk olarak takımın kamp yaptığı otele gitti, ardından taraftarlar derneklerini kabul etti.

Koç daha sonra stada geldi.

Lacivert forma

Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez lacivert formayı giydi. 3. forma olarak bilinen lacivert forma daha önce hiç giyilmemişti.