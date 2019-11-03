Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de 10. haftada Fenerbahçe ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor'a konuk oluyor...

Kadir Has Stadı'nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

26. dakikada Moses'ın şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç

MAÇTAN NOTLAR

Bülent Uygun'un ilk maçı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kayserispor'da sezonun 3. antrenörü Bülent Uygun, ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı yaptı.

Hikmet Karaman ve Samet Aybaba'nın ardından göreve gelen Bülent Uygun, zorlu rakibiyle evinde karşılaştı.

Futbolculuğunda Fenerbahçe forması da giyen Uygun, en son 2017'de Osmanlıspor'un başında Türkiye'de görev almış, daha sonra Katar'da çalışmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 2 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.

Koray Şener unutulmadı

Sarı-lacivertli tribünler, geçtiğimiz yıl 2 Kasım 2018 tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşamını yitiren Koray Şener'i unutmadı.

Koray Şener'in vefatının birinci yılında, Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe tribünlerinde tezahüratlar yapıldı, pankartlar asıldı.

İdeal kadro bozulmadı

Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe'nin ideal ilk 11'i bozulmadı. Geçen hafta Konyaspor'a karşı 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, aynı kadroyla Kadir Has Stadı'na çıktı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Nabil Dirar ve hastalığı geçen Harun Tekin de maç kadrosunda yer aldı. Sakatlıkları olan Rami ve Kruse ise kafileye dahil edilmedi.

Tribün desteği

Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon ligde 3. kez İstanbul dışına çıkan Fenerbahçe'ye yine tam destek geldi.

Son olarak hafta içinde kupada Tarsus İY deplasmanında destek veren sarı-lacivertli tribünler yine verdiği destekle alkış aldı.

Ev sahibi tribünde ise yer yer boşluklar gözükse de tribünlerin büyük ölçüde dolması gözlerden kaçmadı. Hem tezahüratlar hem de telefonlarla yapılan ışık şovlar dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca dev bir sarı-kırmızı bayrak açıldı.

LÖSEV'e destek

2-8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen 'LÖSEV Haftasına' iki takım oyuncuları da kayıtsız kalmadı.

Maç öncesi seremonide Kayserispor ve Fenerbahçe takımları LÖSEV'e ve Lösemili çocuklara destek amacıyla maskeler taktı.

Ayrıca futbolcularla beraber sahaya üzerlerinde özel tişört olan ve maske takan çocuklar da çıktı.

Deniz Türüç tezahüratı

Kayserispor tribünleri eski futbolcuları Deniz Türüç'ü unutmadı. Sarı-kırmızılı tribünler maç öncesi eski yıldızlarını çağırdı.

Tezahüratlarla çağıran Kayserispor taraftarları maç içerisinde de sevgilerini gösterdi.

Dostluk rüzgarı

Kayseri'de karşılaşma öncesi samimi görüntüler oluştu. Hem eski Kayserisporlu futbolcular Hasan Ali ile Deniz hem de teknik heyetler sıcak bir buluşma gerçekleştirdi.

Hasret gideren eski dostlar birbirlerine başarı diledi. Teknik direktör Bülent Uygun da Fenerbahçe tarafına başarı dileyerek, samimi bir görüntü verdi.

'Şampiyonluk bize yakışıyor'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesinde yayıncı kuruluşa iddialı açıklamalar yaptı. Şampiyonluğu çok istediklerini bir kez daha vurgulayan Yanal, "Şampiyonluk için mücadele edeceğiz, bize yakışanı yapacağız. Şampiyonluk, liderlik, bize yakışıyor. Biz de maçın sonunda bize yakışanı yapmış olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kendimi iyi hissediyorum'

Sarı-lacivertli takımda fıtık operasyonu geçiren ve yaklaşık 1 aylık aradan sonra takıma dönen Nabil Dirar, iyi durumda olduğunu belirtti.

Faslı futbolcu, sorununun kalmadığını kaydedip, "Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Küçük bir operasyon geçirdim ve geri döndüğüm için mutluyum. Ben de sıranın bana gelmesini bekliyorum" dedi.

Ali Koç statta izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu mücadeleyi Kadir Has Stadı'nda protokol tribününde izledi. Başkan Koç maçın başlamasına 10 dakika kala tribüne giriş yaptı.

Maç günü Kayseri'ye gelen Ali Koç, ilk olarak takımın kamp yaptığı otele gitti, ardından taraftarlar derneklerini kabul etti.

Koç daha sonra stada geldi.

Lacivert forma

Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez lacivert formayı giydi. 3. forma olarak bilinen lacivert forma daha önce hiç giyilmemişti.