Fenerbahçe taraftarı heyecanlı Alanyaspor'ın Başakşehirle berabere kaldığı haftada Sarı Kanarya liderliğe uzanama fırsatı yakaladı. Bu kritik maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin cevap aradığı soru ise "Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" şeklinde...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

KRUSE VE RAMİ'YE ÖZEL PROGRAM

Sarı-lacivertlilerde Dirar ve Harun bugün de takımla çalışırken, Kruse ve Rami ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Bu sabahki antrenmanla birlikte Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.