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03.11.2019 - 16:50 |

Kayserispor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe liderlik maçına çıkıyor... Sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u deplasmanda yenerek zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Kayserispor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de 10. haftada Fenerbahçe ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor'a konuk oluyor...

Kadir Has Stadı'nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 

İLK 11'LER: 

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay -  Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Moses, Rodrigues, Gustavo, Emre, Ozan, Muriç

 

 

 

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