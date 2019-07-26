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26.07.2019 - 18:18

Kayserispor-Freiburg: 1-9

Süper Lig ekibi Kayserispor hazırlık maçında Bundesliga ekibi Freiburg karşısında bozguna uğradı: 1-9. Hakem 60. dakikada maçı bitirdi.

Kayserispor-Freiburg: 1-9

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor, Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. 75 dakikadan oynanması gereken karşılaşmayı hakem 60. dakikada sona erdirdi.

Alman ekibinin gollerini 2, 21 ve 55'te Borello, 10 ve 46'da Terrazzino, 27 ve 30'da Höler, 36'da Ravet ve 60'ta Gondorf kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekibin tek sayısı Emre'den geldi. 

 

 

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