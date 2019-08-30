Kayserispor - Galatasaray: 2-3

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, 8 kişi kalan rakibini son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini penaltıdan 66. dakikada Belhanda ve 87. dakikada Babel, 90+9. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'da golleri 17. dakikada Henrique ve 90+1. dakikada Umut Bulut attı. Kayserispor'da 65. dakikada Abdennour ile 73. dakikada golü atan Henrique 90+6'da Umut Bulut kırmızı kart görerek takımını 8 kişi bıraktı. Galatasaray'da ise 90. dakikada Emre Mor kırmızı kart gördü.

Öte yandan Ümit Davala kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Galatasaray bu sonucun ardından 4 puanla 6. sırada yer aldı. Kayserispor ise 1 puanla 14. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Yasir, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, Babel, Diagne



Maçtan dakikalar



28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanın ortalarında topla buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan sol ayakla kaleye gönderdiği etkili şutta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray'da Mariano'dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama'nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique'de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+1. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresini 1-0 Kayserispor önde tamamladı.

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ligde 1-1 sona eren Konyaspor maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı.

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri'nin yerine sakatlığı iyileşen Belhanda, Donk'un yerine cezası sona eren Marcao, Emre Mor'un yerine Ömer Bayram şans buldu.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Adem Büyük, Linnes, Donk, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Emre Mor yer aldı.

Belhanda 11'e döndü

Belinde ağrıları olduğu için geçen hafta Konyaspor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, 1 maç aranın ardından kadrodaki yerini aldı. Fatih Terim, Belhanda'ya Kayserispor karşısında ilk 11'de yer verdi. Öte yandan cezası sona eren Marcao 11'e döndü.



Hikmet Karaman'dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Karaman, sol kanatta Atila Turan'ın yerine Yasir Subaşı'na, hücum hattında ise yeni transfer Adebayor'a forma şansı verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahada yer aldı.

Yeni transfer Adebayor ilk 11'de

Kayseri ekibinin hafta başında transfer ettiği yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, ilk 11'de sahaya çıktı. Maç kadrosuna alınan yeni transferler Tavares ile Ntep ise yedek kulübesinde yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarları da takımlarını destekledi.