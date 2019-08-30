Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor-Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in üçüncü haftasında bu akşam perde Kayserispor-Galatasaray maçı ile açılıyor. Lig'in ilk iki haftasında sadece 1 puan alabilen iki takımın mücadelesinde Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3 puan ile dönmenin hesaplarını yaparken Kayserispor ise taraftarı önünde zorlu rakibinden 3 puan alarak yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Peki Kayserispor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçında Mustafa Öğtetmenoğlu düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Kayserispor 47. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 29-3, gol sayılarında da 101-34 üstünlüğü var - Kayseri'deki maçlardan 12'si berabere sonuçlandı, Galatasaray 10, ev sahibi ekip ise sadece bir kez kazandı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonunda elde etti

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 29, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 101 golüne, Kayserispor 34 golle yanıt verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, Kayseri'de 3-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 23 lig maçında 10 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 34 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 22 müsabakadan 10'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.