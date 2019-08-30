Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İki sarı kırmızılı takımın mücadelesine sahne olacak Kayserispor Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...



KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Kayserispor Galatasaray maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Atila Turan, Ziya, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Umut Bulut



Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, E. Mor, Babel, Diagne







