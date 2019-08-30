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30.08.2019 - 00:46

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'de 3. hafta perdesi Kayserispor Galatasaray maçı ile açılıyor. Sezona beklemediği puan kayıplarıyla başlayan son iki yılın şampiyonu Galatasaray, kendisi gibi henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte büyük bir heyecanla beklenen Kayserispor Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İki sarı kırmızılı takımın mücadelesine sahne olacak Kayserispor Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Galatasaray maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Atila Turan, Ziya, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Umut Bulut

GalatasarayMuslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, E. Mor, Babel, Diagne



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