Kayserispor, Hikmet Karaman ile devam dedi!

Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

"Teknik direktörümüz Sayın Hikmet KARAMAN, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede KAYSERİSPOR’un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir.

Kulüp başkanımız,yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış,kendiside buna saygı duyarak görevinde kalmıştır.

Yönetim kurulumuz;

İstenmeyen skorlara etki eden bir çok faktör varken,hemen en kolayı olan “Hoca değişikliği” alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir.

Kamoyuna saygıyla duyurulur."

Detaylar birazdan...